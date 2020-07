Si scaldano i pedali per 'Warm Up ciclismo 2020': il programma

Il ciclismo riparte in Emilia-Romagna con “Warm Up Ciclismo 2020”, iniziativa che prevede un ricco calendario all'insegna della multidisciplinarietà per consentire l'atteso ritorno alle gare di E/U23 e Juniores donne e uomini.

Cronometro, gare su pista, su strada e mountain bike si alterneranno per un nuovo appuntamento coordinato da Nuova Ciclistica Placci 2013, presieduta da Marco Selleri, ed Extragiro di Marco Pavarini, che già in pieno lockdown avevano lanciato l'iniziativa “1 euro per il ciclismo” trovando sponda in centinaia di persone, tra cui campioni, ex professionisti, organizzatori e tanti appassionati di ciclismo, che hanno firmato con nome e cognome una simbolica offerta di 1 euro per accomodarsi virtualmente in “tribuna ospiti” al riavvio delle gare.

La macchina organizzativa si è messa in moto per dare corpo a un progetto ispirato dalla Federazione Ciclistica Italiana, con il Direttore tecnico delle squadre Nazionali Davide Cassani in prima fila, e che ha visto il sostegno immediato della Regione Emilia-Romagna, che rafforza ulteriormente la propria vocazione di territorio di sport e di ciclismo, e di Imola Faenza Tourism Company. Nata all'interno del gruppo organizzatore del Giro d’Italia Giovani, Extragiro è la divisione dedicata alla creazione e gestione di servizi, manifestazioni e piattaforme di comunicazione intorno al ciclismo, alla bicicletta e alla mobilità sostenibile, coniugando sport e territorio, comunicazione e promozione.

Il programma

Venerdì 17 luglio

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola - cronometro individuale di 9,8 km

Juniores Donne e Uomini, Elite/Under 23

Gare su pista al Velodromo di Forlì - Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole

Juniores Donne e Uomini, Open

Sabato 18 luglio

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola – gare in linea ripetendo più volte il circuito di 4,9 km

Donne Juniores, Elite/Under 23

Gare su pista al Velodromo di Forlì - Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole

Juniores

Domenica 19 luglio

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola - gare in linea ripetendo più volte il circuito di 4,9 km (+ circuito dei Tre Monti per E/U23)

Juniores Uomini, Elite/Under 23

Riolo Terme: MTB-XCO

Elite/Under 23, Juniores Donne e Uomini

Martedì 21 luglio

Riolo Terme: MTB-XCO

Elite/Under 23, Juniores

Venerdì 24 luglio

Faenza – nel circuito protetto 'Vito Ortelli' a Faenza - circuito di 1,2 km - Tipo pista

Elite/Under 23

Gare su pista al Velodromo di Forlì - Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole

Juniores Donne e Uomini, Uomini Open

Sabato 25 luglio

Monti Coralli Bassi (Faenza) - gara su circuito dei Monti Coralli di 7,2 km da ripetersi più volte

Juniores Uomini, Elite/Under 23

Gare su pista al Velodromo di Forlì - Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole

Juniores Donne e Uomini

Domenica 26 luglio

Trofeo F.lli Anelli "Speciale 60" – Sant'Ermete, Rimini (Coppa della Pace) - su percorso di 12,5 km da ripetersi più volte

Juniores, Elite/Under 23