Si separano le strade del Ravenna Fc e dell'Usd Classe nella 'summer school'

"Prendiamo atto con rammarico della decisione unilaterale assunta dell’Usd Classe di non voler proseguire nella collaborazione al progetto “Rfc school”". A dare l'annuncio è il Ravenna Football Club: "Nel rispetto delle prerogative dei dirigenti del Classe, auguriamo alla società un sincero in bocca al lupo per la stagione agli inizi. Il Ravenna Football Club coglie al proposito l’occasione per confermare l’esistenza di un diverso progetto più ampio e ambizioso riguardante i giovanissimi calciatori della nostra provincia e la loro formazione nei primi anni di attività calcistica. Il progetto avrà l’obiettivo di coinvolgere il più largo numero di società del circondario, in un clima di collaborazione reciproca – tecnica e formativa – che prevede la supervisione e l’appoggio da parte di una società di serie A. Un progetto di cui appena saranno definiti i dettagli ne verrà data comunicazione. Il Ravenna Football Club vuole infine ribadire quanto i giovanissimi restino sempre al centro del progetto di questa società che con molti sacrifici e con l’aiuto di tanti ravennati, ha ricostruito un settore giovanile che solo sette anni fa era inesistente".