Siani e Galuppini: il Ravenna batte il Fiorenzuola in amichevole

I giallorossi, ancora in attesa di conoscere girone e calendario della prossima stagione, è infatti arrivato nella serata di venerdì un ulteriore rinvio della decisione del Consiglio di Garanzia del Coni in merito ai ripescaggi in serie B, ha affrontato in amichevole il Fiorenzuola, squadra militante in serie D con buone ambizioni per il prossimo campionato. I rossoneri si schierano in campo con un 4-4-2 con centrocampo a rombo, mentre Foschi schiera i suoi uomini con il suo classico 4-3-3. Ravenna FC dopo una fase di studio iniziale prova ad impensierire Lupescu con la combinazione Siani - Nocciolini il cui tiro viene ribattuto in angolo. Passano 8 minuti ed i giallorossi passano in vantaggio, discesa di Eleuteri, cross preciso sul secondo palo e Siani appoggia di testa in rete. Il Fiorenzuola rompe la pressione del Ravenna con un’incursione di capitan Guglieri, il cui cross viene controllato agevolmente da Venturi. Lampo di Nocciolini al 27’ che sfrutta un’indecisione della difesa ma il suo tiro a rientrare sibila a pochi centimetri dal palo. Il primo tempo si chiude con l’inserimento di Sabba, cercato di sponda da Raffini, ma il tiro viene ribattuto in angolo.

Secondo tempo più avaro di emozioni, il Fiorenzuola non ci sta a perdere e prova ad aumentare la pressione che comunque rimane sotto il controllo dei giallorossi, ci prova prima Corbari, respinto in angolo da Spuirio al 9’ e Contini al 21’ sempre respinto in angolo. Il Ravenna si fa vedere con Nocciolini che calcia alto imbeccato da Barzaghi e con Selleri al 38’ il cui sinistro finisce fuori di poco. Il raddoppio del Ravenna arriva grazie al rigore procurato da Galuppini che scappa verso la porta e viene strattonato in area prima di concludere a rete, è lo stesso Galuppini a presentarsi sul dischetto e trasformare con freddezza al 41’.