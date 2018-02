Sitting volley, a Ravenna la seconda tappa della Coppa Interregionale: tutti i risultati

Domenica si è svolta la 2° tappa della Coppa Interregionale Rotary - Fipav Crer di Sitting Volley, nella palestra Montanari di Ravenna. La Fipav Provincia di Ravenna ha organizzato la giornata e accolto le 6 squadre partecipanti che si sono affrontate sui due campi approntati per l'occasione. Sotto gli sguardi attenti di spettatori d'eccellenza come Elia Antonacci del Rotary Bologna Ovest Guglielmo Marconi, Mauro Masotti Presidente Fipav Ravenna e Manu Benelli, gli atleti si sono affrontati con tecnica, talento e tanto cuore.

Presenti anche con gadget e materiale promozionale i rappresentanti del Parco Safari Ravenna che, di recente, si sono interessati alla disciplina con entusiasmo e coinvolgimento: "il Safari Ravenna appoggia sempre con estremo entusiasmo queste iniziative, considerate di estrema importanza per trasmettere in modo efficace un messaggio di educazione all'uguaglianza e all'inclusione. Quando siamo venuti a conoscenza di questo progetto non abbiamo esitato ad offrire il nostro sostegno ai ragazzi della PianoterRA e non vediamo l'ora di vedere in campo la squadra con le nostre magliette", afferma Osvaldo Paci, Direttore Safari Ravenna.

La giovanissima PianoterRA Porto Robur Costa ha dimostrato nuovamente un bel gioco e tanto carattere nel resistere in campo per ben tre partite ma senza riuscire ad imporsi sulle più esperte Pisa e Cesena e dovendosi accontentare di due punti guadagnati nello scontro con Rimini.

Il torneo ancora lungo e le squadre ben assortite lasciano prevedere duelli avvincenti e sfide all'ultimo punto. La prossima tappa sarà il 4 marzo a Modena a casa del SittingVolley Modena, nuova realtà del Sitting regionale che si prepara a fare il suo debutto tra le grandi.

Al termine delle 7 gare: PISA - ROVIGO: 2/0 ; RIMINI - RAVENNA: 1/2 ; RIMINI-PISA: 1/2 ; ROVIGO-PARMA: 0/2 ; PARMA-RIMINI: 2/1 ; PISA-RAVENNA: 2/0 ; RAVENNA-CESENA: 0/2 ; la classifica temporanea vede Cesena in testa imbattuta con 11 punti, seguita da Pisa con 8 punti, Ravenna e Parma a 6 punti, Rovigo 4 e Rimini 3.