Sitting volley, la PianoterRa vola verso i playoff

Nella giornata di domenica si è conclusa presso il Palascalini di Parma la regular season della Coppa Interregionale Rotary-Crer di Sitting Volley Open. Mentre testa e coda classifica sono temporaneamente incerte per via di 3 punti ancora in gioco tra Pisa e Rimini che dovranno recuperare una partita entro il 30 maggio, è ormai matematicamente certo il quarto posto della PianoterRA Ravenna che si è così guadagnata l’accesso ai playoff.

La giovanissima realtà ravennate, della scuderia Porto Robur Costa, ha dimostrato di essere pronta a cimentarsi con le storiche "big" del torneo riuscendo a tener loro testa soprattutto nelle fasi iniziali della competizione quando si è assicurata punti importanti che l’hanno vista mantenere il secondo posto della classifica per gran parte del torneo.

“Essere testimoni e coprotagonisti di questo successo ci rende davvero felici. La tenacia, la forza e il divertimento che tutti i membri della squadra riescono a trasmettere è assolutamente contagioso. Adesso siamo pronti a tifare per loro durante i playoff e orgogliosi di vederli in campo con le nostre divise. E poi presto vedremo di organizzare una giornata al Parco insieme a loro", dichiara Osvaldo Paci, Direttore Safari Ravenna.

Mentre Playoff e finali si disputeranno il prossimo 9 giugno a Ferrara, gli allenamenti (aperti a tutti) della PianoterRA continuano ogni giovedì sera dalle 21.00 alle 23.00 presso la Palestra Montanari di via Aquileia a Ravenna, anche in vista degli imminenti campionati italiani maschile e femminile.