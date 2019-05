Sitting volley, PianoterRa a caccia della finale del campionato nazionale

La PianoterRa, ovvero il sitting volley targato Porto Robur Costa, va a caccia della finale del campionato nazionale. Sabato 1 e domenica 2 giugno a Fermo, alla palestra Coni, si gioca infatti l’ultima fase di qualificazione alla final six che si terrà il prossimo weekend al PalaPanini di Modena e la formazione ravennate cerca i punti necessari per occupare uno dei primi due posti necessari per andarsi a giocare il titolo.

Sostenuta dal tifo della società e dall’incoraggiamento del presidente Luca Casadio che ha seguito l’allenamento di rifinitura, la PianoterRa se la vedrà nell’ordine sabato 1 contro i campioni d’Italia in carica della Fonte Roma EUR (alle 15), e poi contro Pallavolo Ponte Buggianese (alle 18) e Fluid Fermana (alle 19.30); domenica 2 affronteranno il FEA Ducamero Volley Macerata (alle 9) e la Pallavolo Bacci Campi Bisenzio (alle 12). “Abbiamo lanciato un’hastag per questa edizione: #noi ci crediamo. Siamo però consapevoli di essere in un girone difficile – analizza Federico Blanc, l’atleta che ha ispirato la nascita della squadra - perché incontriamo i campioni in carica e la Fermana che è tra le migliori squadre italiane e che, oltre a poter avere tutto il palazzetto dalla propria parte, annovera nel suo organico tre titolari della nazionale. Le altre tre squadre non le conosciamo, due sono state create apposta per il campionato italiano. Andremo comunque a fare la nostra parte”.

A guidare dalla panchina un coach d’eccezione, Nello Caliendo, reduce dalla stagione vissuta in panchina con la Conad Olimpia Teodora. “Nello ha accettato la sfida, ci ha dato e ci sta dando in questi giorni consigli utilissimi. Per noi è stato un acquisto azzeccato”. Da primo capitano della nazionale, poi, Blanc non può non essere soddisfatto della crescita sempre più vigorosa del Sitting Volley: la terza edizione del campionato italiano ha visto in lizza 29 formazioni. “Questo è l’aspetto più bello: le squadre continuano a crescere anno dopo anno, c’è riscontro sui social – conferma Blanc - e nelle riviste specializzate e il recente secondo posto della nostra nazionale femminile ad un torneo internazionale in Giappone, il Chiba Challenge Match, dietro alla Cina, campione del mondo in carica, che ha nel suo organico giocatrici professioniste, è un bellissimo traino per tutto il movimento nel nostro Paese”.

Questi i giocatori della PianoterRa che scenderanno in campo a Fermo: Arcozzi Matteo, Baccoli Davide, Balella Lamberto, Blanc Federico, Emiliani Nicola, Isabettini Daniele (in prestito dal Volley Club Cesena), Masotti Alan, Ponti Fabrizio, Sabini Marco, Sassi Matteo, Stinco Giorgio.