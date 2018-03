Snow volley, il team Powerbeach si ferma a un passo dagli ottavi di finale del Campionato Europeo

Il sogno del team di PowerBeach composto da Enrico Lupatelli e Michele Maines si ferma a un passo degli ottavi di finale del Campionato Europeo di Snow Volley disputatosi questo weekend a Wagrain, in Austria. L’evento, che si svolgeva sotto l’egida di Cev e Fivb, rispettivamente la Confederazione Europe e la Federazione Internazionale di Volleyball, vedeva al via le migliori 24 coppie coppie qualificatesi tramite le tappe del circuito ufficiale europeo ed i rispettivi campionati nazionali.

Enrico Lupatelli e Michele Maines - unica coppia italiana nel tabellone maschile in gara - non sono riusciti a ottenere il pass per gli ottavi di finale, venendo sconfitti nel girone eliminatorio prim adai greci Kotsilianos-Ioanninis (0-2: 0-11, 17-19) e successivamente dagli svizzeri Zurgilgen-Spahr 1-

2: 10-12, 12-10, 10-12). Il torneo, che vedeva la partecipazioni di molte coppie abituali frequentatrici del World Tour di beach volley, è stato poi vinto dai russi Daianov-Myskiv in finale contro i tedeschi Becker-Schroder.

“Siamo orgogliosi del nostro team che alla prima esperienza ha raggiunto immediatamente il gotha di questa specialità – ha dichiarato Emanuele Monduzzi, Presidente di PowerBeach – che potrebbe essere presente addirittura alle Olimpiadi di Pechino. La copertura televisiva della finale europea e più in generale l’interesse dei media attorno a questa manifestazione ci ha fatto capire che oltre al beach volley, anche lo snow volley avrà il suo ruolo nelle dinamiche olimpiche. Pur essendo concentrati visceralmente sul beach volley, faremo di tutto per mantenere il nostro team ai vertici mondiali”.