Snow volley, la pallavolo si gioca sulla neve: il team Powebeach vola in Turchia

Il team di PowerBeach composto da Enrico Lupatelli e Michele Maines è in partenza per la Turchia, dove parteciperà questo weekend alla prima tappa del circuito europeo di snow volley in programma ad Erciyes. Lo snow volley non è altro che la versione sulla neve del beach volley ovviamente disputato in località di montagna; partito qualche anno fa come sport quasi goliardico è stato subito attenzionato dalla Fivb – la Federazione Internazionale di VolleyBall – che ne ha capito immediatamente le grandi potenzialità soprattutto in chiave olimpica. Infatti la Fivb ha subito intrapreso tutti gli step necessari per il riconoscimento olimpico addirittura già dalle Olimpiadi Invernali di Pechino nel 2022. La Fivb, in collaborazione con la Confederazione Europea Cev, ha programmato per il 2018 un circuito che si disputerà lungo 5 tappe con master finale a Wagrain (Austria) dotato di 20mila euro di montepremi.

PowerBeach, società sportiva dedicata al beach volley e attiva sul fronte internazionale, ha predisposto un proprio team con l'intenzione di avere un ruolo in questo progetto olimpico. Il team Lupatelli/Maines è stato seguito nella preparazione direttamente dal vicepresidente di PowerBeach e giocatore di beach volley internazionale Matteo Galli, anche se non sono stati fatti allenamenti specifici sulla neve. Il torneo si disputerà nello ski center di Erciyes nella Turchia centrale e vedrà la partecipazione di coppie provenienti da Russia, Polonia, Serbia, Svizzera, Belgio, Lettonia, Romania e Turchia, alcune di queste ben posizionate nel ranking internazionale di beach volley. Il team Lupatelli/Maines, unica coppia italiana in gara, partirà direttamente dal tabellone principale senza passare dalle qualificazioni.