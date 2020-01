Sonante vittoria degli Under 18 della pallanuoto faentina

E’ ancora una volta Michele Busa a tenere alta la bandiera del Centro Sub Nuoto in una competizione in corsia. Al Campionato regionale Assoluto andato in scena domenica scorsa alla piscina “Sterlino” di Bologna, il 18enne faentino ha conquistato il secondo posto nei 100 metri farfalla in 55”88 e nei 50 dorso in 26”84, aggiungendo la medaglia di bronzo nei 50 farfalla col tempo di 25”10.

“Si trattava della seconda gara dell'anno in vasca lunga, valida come tappa di avvicinamento alla seconda prova di qualificazioni per i Regionali in programma domenica prossima a Riccione - commenta coach Marco Fregnani -. Abbiamo partecipato con 15 atleti e, con un ‘bravo’ a Michele che è salito tre volte sul podio, nonostante il periodo di intensi allenamenti ho potuto registrare diversi miglioramenti in tutti gli altri”. All’appuntamento bolognese il Centro Sub Nuoto Club 2000 si è piazzato al nono posto nella classifica per società.

Nel Settore Giovanile di pallanuoto, la squadra Under 18 era impegnata nella quinta giornata di andata del Campionato regionale Uisp in trasferta allo Stadio del Nuoto contro la Polisportiva Comunale Riccione, tornando a casa con una sonante vittoria per 36 a 6 che ha fatto felice giocatori e staff tecnico, a partire dall’allenatore Piero Calderoni. Lo stesso team tornerà in acqua domenica prossima nella piscina di Via Marozza a Faenza per giocare la partita di recupero contro la Valmar Novafeltria, che era prevista per sabato 18 gennaio, ma che è stata rinviata dato che buona parte dei suoi elementi è titolare nell’Under 15.

Una sconfitta di misura dopo una gara rimasta in bilico fino all’ultimo momento è il bilancio del match di domenica scorsa della squadra Under 13 che ha ricevuto nella vasca di casa la Rari Nantes femminile Bologna. I faentini di Piero Calderoni, che hanno in squadra Martina Vaduva come sola “quota rosa”, si sono trovati a fare i conti con l’ottima condizione e la prestanza fisica delle ospiti, brave a trovare il guizzo vincente per fissare il risultato sul 10 a 11. Il prossimo impegno degli Under 13 è previsto per domenica 9 febbraio alla piscina “Sterlino” di Bologna per affrontare i pari età della Rari Nantes maschile nell’ambito della 5^ giornata, Girone 2, della Prima Fase di Qualificazione del Campionato regionale Fin.