Automobilismo: debutto europeo per Pisani con la Porsche nel Gt Cup

Nel weekend del 27 e 28 aprile è partito ufficialmente il GT Open Cup 2019 nel circuito Paul Ricard di Le Castellet, in Francia. Tra i piloti in gara in questa sfida europea anche il ravennate Eugenio Pisani.

In coppia con Michele Merendino, Pisani ha sfidato l'asfalto francese a bordo della Porsche 991 4.0 MkII gestita dal Team Duell Race di Alan Gomboso, raccogliendo un settimo posto assoluto e la prima piazza nella categoria Silver.

Il fine settimana era partito bene venerdì conquistando la pole position nelle prove libere. Più sfortunate le qualifiche ufficiali dove il pilota ravennate fatica a gestire i repentini cambi di temperatura della pista. Partendo così dal nono posto in Gara 1 Pisani è entrato subito in lotta nel gruppo centrale, ma al quinto giro, mentre era in sesta posizione in lotta con altre quattro vetture, è stato costretto al ritiro per un danno al radiatore.

In Gara 2 inizia il compagno di squadra Merendino, partito dall'undicesimo posto conquistato nelle seconde qualifiche. Pisani è subentrato dopo 22 minuti alla guida della sua Porsche ripartendo dalla dodicesima posizione. Desideroso di rifarsi il ravennate preme sull'acceleratore e sigla un'ottima rimonta fino al settimo posto portata a segno attraverso tre sorpassi in pista e due nel pit stop.

La prossima sfida internazionale del GT Open Cup è nella spettacolare pista di Spa Francorchamps in Belgio (8-9 giugno), mentre in campo italiano Pisani è impegnato nella prima gara del GT italiano (classe GT light) il 4-5 maggio a Vallelunga.