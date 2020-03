Coronavirus, lo sport sfida la paura: tutti uniti per promuovere la Romagna in Italia

C’è anche l'OraSì Ravenna tra le società sportive che hanno aderito all'iniziativa degli assessorati allo Sport dei Comuni di Rimini, Cesena e Ravenna per sfidare la paura e promuovere l’immagine della Romagna in Italia. L'iniziativa prevede che le società sportive impegnate nei campionati nazionali pubblicizzino il marchio di Visit Romagna in occasione delle prossime sfide che le vedrà impegnate sui campi e nei palazzetti dello Stivale.

Sulle divise, sui led wall, sui materiali promozionali: ognuno a proprio modo, con le possibilità e nelle forme più opportune, potranno veicolare il messaggio di Visit Romagna, la terra della dolce vita, per ricordare come, passata la particolare emergenza che sta rischiando di paralizzare il Paese, ci sia un territorio pronto a regalare sorrisi e serenità. Un’idea che Visit Romagna e le società hanno immediatamente raccolto, dando la massima disponibilità.

“Mettiamo da parte i campanilismi e i derby e giochiamo insieme questa partita - spiegano gli assessori Gian Luca Brasini (Comune di Rimini), Christian Castorri (Comune di Cesena) e Roberto Fagnani (Comune di Ravenna) - Vogliamo condividere un messaggio forte attraverso uno dei canali più efficaci, quello dello sport, promuovendo l’immagine di una Romagna ospitale, accogliente e unita. Una terra che, come gran parte del Paese, sta facendo i conti con un’emergenza inedita, complessa da gestire per i risvolti che comporta, ma dalla quale uscirà rafforzata. La nostra è una terra straordinaria che ha affrontato match difficili, ha subito colpi, ma non è mai andata ko e al contrario si è sempre rialzata diventando più forte di prima. Le società sportive hanno immediatamente raccolto il nostro invito e ciascuna potrà scegliere come dare visibilità al marchio Visit Romagna a seconda delle diverse situazioni”.

Le società coinvolte sono Rimini F.C. (Legapro Calcio maschile e Serie B femminile), Volley Club Cesena (serie B maschile e serie B1 femminile), Rinascita Basket Rimini (Serie B Basket), Omag San Giovanni in Mariganano (Volley A2 Femminile); Cesena F.C. (Legapro Calcio), Tigers Cesena (Serie B Basket), Futsal Cesena (Serie B Calcio a 5); Ravenna F.C. 1913 (Legapro Calcio), Basket Ravenna Piero Manetti (Serie A2 Basket), Porto Robur Costa Ravenna (Volley A1), Olimpia Teodora (Volley A2 Femminile), Ravenna Women (Calcio Serie B), Ravenna Rugby (Rugby Serie C), Ravenna Pallanuoto (Pallanuoto Serie C), Romagna Rugby FC (Rugby Serie A).