Sport e disabilità, 17esima edizione delle giornate dello sport come integrazione

Si è conclusa al Pala De Andrè di Ravenna la 17eedizione delle” giornate dello sport come integrazione”, organizzata dalla A.S.D. Centro Sport Terapia di Ravenna in collaborazione con l’ASD Judo Ravenna, occasione importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla possibilità di integrare, attraverso l‘attività sportiva, i ragazzi con disabilità intellettiva relazionale. Gran successo per la squadra di casa il Judo Ravenna che si e’ classificato al 3° posto venerdì al meeting Internazionale Fisdir mentre Il podio e’ andato alla Germania e il secondo posto e’ stato vinto dalla Slovenia l.

La giornata di sabato è stata dedicata alla festa di tutti gli atleti partecipanti alla manifestazione che hanno sfilato alla presenza delle autorità e di un pubblico numeroso; hanno fatto seguito esibizioni sportive di Judo , ginnastica ritmica, cheer leaders con tanta musica e con la partecipazione dei clown “Perepe tazum terapia” ancora una volta per sottolineare la possibilità della integrazione e della internazionalità della disabilità attraverso la pratica sportiva. La serata si e’ svolta al Kojak dove si e’ ballato allegramente tutti insieme. Domenica la giornata conclusiva con tutti i ragazzi sulla motonave Stella Polare in gita lungo Candiano.