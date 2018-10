Sport e disabilità, binomio vincente: riparte l’attività in città

Le attività inizieranno infatti lunedì 8 ottobre e si articoleranno per tutto l’anno sportivo. Dopo le positive esperienze delle due stagioni appena trascorse è stato stilato un programma che prevede all’interno del progetto “Adesso Atletici” diverse attività sportive per tutte le fasce d’età, dai più piccoli agli over 65. La finalità è la medesima per tutte le discipline coinvolte, ossia utilizzare lo sport come strumento di crescita ed arricchimento della persona, fornendo così un’occasione di integrazione, confronto ed espressione della propria autodeterminazione. In tutte le lezioni saranno presenti un istruttore e/o un operatore sportivo della disabilità – in diversi casi affiancati da un educatore -, figura emersa l’anno scorso al termine di un lungo corso di formazione e perfezionamento. Il programma delle attività da svolgere presenta un percorso ludico/motorio/sportivo, predisposto su diversi livelli di difficoltà, calibrati in base alle esigenze e alle abilità dei singoli partecipanti. Fra le attività previste spiccano il dodgeball adattato, percorsi di atletica, nonché ginnastica e walking. Queste attività poi potranno essere integrate anche con altre discipline.

L’attività rivolta ai bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 ed i 16 anni sarà svolta il martedì dalle 15.30 alle 16.30 al Pala Costa, mentre il giovedì dalle 15.00 alle 16.00 alla palestra della scuola Media Montanari. Il giovedì pomeriggio, nella fascia oraria dalle 16.00 alle 17.00, sempre presso la palestra della scuola Montanari, ci sarà inoltre un’attività di pallacanestro.

Per tutti gli adulti invece, anche over 65, gli appuntamenti settimanali sono il mercoledì mattina, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 presso il Pala Costa di Ravenna, oppure sempre di mercoledì nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 nella palestra della scuola Montanari. Il venerdì invece l’attività sarà al campo scuola di Ravenna dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Per tutte le fasce di età invece, bambini, ragazzi ed adulti il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00, con partenza dal campo scuola, è prevista un’attività di walking, consistente in una camminata itinerante.



Il lunedì dalle 16.30 alle 20.00 e il venerdì dalle 17.00 alle 20.00, invece, al Palacosta si svolgerà l’attività di Judo inclusivo (un’attività improntata sullo sviluppo di abilità di base e capacità generali e specifiche del Judo attraverso lezioni di gruppo, con l'inclusione di bambini/ragazzi con Bisogni Educativi Speciali), suddivisi per varie fasce d’età e di abilità.

Sono inoltre in fase di definizione ulteriori attività, in palestra e in piscina, inclusa un’attività su barca a vela.

Il tutto rientra all’interno del “Coordinamento dell’attività motoria e portiva adattata al disabile intellettivo-relazionale”, creato dal CSI di Ravenna nel 2016, che si prefigge di creare una rete di percorsi di motori per i ragazzi disabili con lo scopo di inserirli in un contesto sportivo strutturato. Questo progetto mette in collegamento le diverse iniziative ed esperienze sul territorio per offrire attività ludico-motorie e sportive adattate per persone con disabilità. Per maggiori informazioni: Mail: info@csiravenna.it – Tel. 0544 31371.