"Stare bene in sella": l'incontro 'a due ruote' della Cicloturistica Baracca

“Stare bene in sella: perché il comfort e le perforamance in bicicletta siano al massimo e per prevenire o trattare eventuali squilibri posturali”: questo il titolo dell’incontro organizzato mercoledì sera dalla Cicloturistica Baracca e dal suo Team Mtb nella sala conferenze della Cna di Lugo. Tanti ciclisti e appassionati della bicicletta hanno gremito la sala, seguendo con interesse e partecipazione l’incontro.

Sono intervenuti Silvia Ragazzini, laureata in scienze motorie, chinesiologa professionista e posturaloga clinica che svolge la sua attività a Santerno di Santerno, e a seguire lo staff di Life Runner, giovane azienda di SantAgata che si occupa dei temi della biomeccanica per ciclisti utilizzando il sistema Velosystem. A conclusione della serata, i dirigenti della Baracca hanno annunciato che la serie degli incontri proseguirà il 13 marzo, sempre a Cna, dove si affronterà il tema dell’alimentazione nello sport, con la presenza di Iader Fabbri, consulente nutrizionale delle nazionali di ciclismo e coach di molti atleti professionisti di livello mondiale.