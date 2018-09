Strepitoso esordio in Nazionale per le cadette del Circolo Ravennate della Spada: Sophia Eloisa Stella vince l'oro a squadre del Circuito Europeo Cadetti U17 di Novara e Martina Bombardi conquista un bellissimo bronzo nella medesima gara. Le due promettenti spadiste ravennati sono partite in quarta già dalla prima gara di stagione contribuendo alla conquista quasi tutta italiana del podio in questa importante gara europea. La squadra Italia 1 formata da Stella, Baratta, Cena e Pieraccini si impone sull'Ucraina per 45 a 39, mentre Italia 4 di Bombardi, Billi, Caforio e Paulis sbaraglia la squadra rumena aggiudicandosi il terzo gradino del podio. Per Manuele Merendi le fatiche e le soddisfazioni non sono da meno: conquista il bronzo alla X Marotona Berica di Vicenza, due giorni di gara a gironi che lo vedono nelle prime posizioni della classifica alla fine di ogni turno. Il maestro di sala Pavlo Putyatin ed il maestro e presidente Stefano Bellomi, così come tutti i tecnici del Circolo, raccolgono con orgoglio e soddisfazione i plausi per l'ottima partenza dei loro atleti, ma già guardano alle imminenti prove di qualificazione regionale per la categoria Assoluti che si terranno il prossimo fine settimana a Forlì.