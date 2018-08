Sulle spiagge la "Summer league" di beach soccer e la nazionale over 40 di basket

Due giornate di grandi appuntamenti sportivi aprono alla grande la ricca programmazione di agosto del Romea Beach di Marina Romea. Venerdì 3 agosto lo stabilimento balneare ospita “Summer league”, una giornata dedicata al beach soccer organizzata da due importanti realtà di Bologna: Bologna School League e Savena Beach Arena. Sono previsti centinaia di giovani atleti, a cui si aggiungeranno tutti i fan di Phil Bianchi, influencer di Instagram, guest star della giornata (ma potrebbe aggiungersi un altro ospite a sorpresa). L’inizio delle competizioni è previsto per le 16, ma le iscrizioni si aprono già a ora di pranzo.

Il giorno dopo, sabato 4, altri ospiti d’eccezione: la Nazionale Italiana di Basket Over 40, già campione del mondo nel 2017, laureatasi recentemente vicecampione d’Europa in Slovenia. Gli azzurri saranno al Romea Beach per passare una giornata dedicata al basket e per cimentarsi in un torneo 3 x 3 (avvio alle 16.30): un'occasione per veder giocare insieme grandi campioni, divisi in sei squadre, e poi per pranzare o cenare assieme a loro. Fra i giocatori presenti, Fausto Bernardelli ex Virtus Bologna, Andrea Sciarabba ex Fortitudo, il capitano della nazionale Manuel Stignani e anche il ravennate Stefano Zudetich.