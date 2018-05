Superbike a Donington, Ducati soffre: Melandri solo decimo, ma in Superpole

Ducati in forte crisi nella prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Inghilterra a Donington Park, sesto round del mondiale Superbike. Marco Melandri è riuscito per un pelo a qualificarsi alla Superpole 2: il ravennate non è andato oltre il decimo tempo, ad oltre 1"2 da un superlativo Jonathan Rea, che ha stampato il miglior crono in 1'28"003. Secondo tempo per l'altra verdona di Tom Sykes, a 204 millesimi, davanti all'Aprilia di Lorenzo Savadori.

Quella di venerdì è stata una giornata condizionata dal maltempo, con pioggia abbondante al mattino e freddo, ma pista asciutta, nel pomeriggio. L'Aprilia si è mostrata competitiva anche con Eugene Laverty, quinto a sandwich tra le Yamaha di Alex Lowes e di Michael Van Der Mark. L'altra Ducati Aruba di Chaz Davies ha chiuso 17esimo, incappato anche uin una brutta caduta. Il gallese è stato trasportato in via precauzionale al centro medico del circuito.