Superbike a Donington, gruppo compatto nelle prime libere. Melandri chiude 13°

La Superbike promette spettacolo per il round di Donington Park. Questo è il responso cronometrico del venerdì che ha visto ben quattro piloti racchiusi in appena 79 millesimi. A guidare il gruppo c'è Tom Sykes, che ha portato la Bmw in cima alla lista dei tempi con 1'27"733. A seguire nel fazzoletto Alex Lowes, Toprak Ragtalioglu e Jonathan Rea. Alvaro Bautista ha chiuso sesto alle spalle di Leon Haslam a 272 millesimi su un tracciato dove la Ducati Panigale R sta faticando. Marco Melandri, incappato in una scivolata nelle FP1, chiude il gruppo dei piloti sotto il secondo di distacco, tredicesimo a poco meno di nove decimi. Attardati i piloti riminesi, con Michael Ruben Rinaldi (Ducati Barni) quindicesimo davanti ad Alessandro Delbianco (Bmw Althea).