Superbike a Imola, show Davies-Rea. Melandri primo degli inseguitori

L'antipasto è da 10. E la gara promette di essere anche meglio. Finisce in perfetto equilibrio il confronto nelle prime libere tra Chaz Davies e Jonathan Rea. Il gallese della Ducati e il nordirlandese della Kawasaki hanno fatto segnare lo stesso tempo al millesimo, 1’48″686, con la rossa numero 7 che si è aggiudicata il primo posto per esser stata più veloce nella seconda tornata, per appena millesimo: 1’48″737 contro 1’44″738. Questione di centimetri. Il duello cronometrico richiamerà nel weekend sicuramente tantissima gente in riva al Santerno. La sfida si annuncia entusiasmante su un tracciato ricco di insidie con i suoi sali e scendi e le tante varianti. Rea e Davies sono tra i più vincenti a Imola: anche questo confronto si chiude in parità, 4 a 4: il primi ha centrato una doppietta nel 2014 con la Honda e l’anno successivo con la Kawasaki, mentre Davies è imbattuto da due anni.

Analizzando i tempi, Davies, facendo il giro perfetto, avrebbe potuto stampare un 1'46"383, 303 millesimi più veloce del suo best lap. Deve migliorare il suo feeling negli ultimi due settori del tracciato, dove la verdona numero 1 ha fatto la differenza. Rea ha martellato dodici giri sul passo del 47"7, accreditandosi come principale antagonista del gallese. Marco Melandri è la terza forza in campo, staccato di 440 millesimi. Il suo Ideal Time è di 1'46"792. Come per Davies c'è da migliorare il T4, che contempla la rapida sinistra-destra della Variante Bassa. In meno di un secondo ci sono racchiusi ben undici piloti. Si sono qualificati per la Superpole anche il cesenate Lorenzo Savadori (Aprilia), Michael Van Dee Mark (Yamaha), Tom Sykes (Kawasaki), Xavi Fores (Ducati Barni), Leon Haslam (Kawasaki Puccetti), Jordi Torres (MV Agusta) e il riminese Michael Ruben Rinaldi (Ducati Aruba Junior Team). Si è arreso al dolore Leon Camier, incappato nelle prime libere in una caduta alla Variante Alta. Il portacolori della Honda Red Bull era al rientro dopo l'incidente in Gara 1 a Portimao. Sabato alle 13 Gara 1. Lo spettacolo è garantito.