Superbike a Magny Cours, Melandri fuori dalla battaglia per il podio

Il Cannibale ha ancora fame. Conquistato il quarto titolo consecutivo, Jonathan Rea ha vinto anche Gara 2 del Gran Premio di Francia, terz'ultimo round del mondiale Superbike. Il nordirlandese ha impiegato poche curve per risalire dalla terza fila. Dopo aver battagliato con un eccellente Chaz Davies, il portacolori della Kawasaki si è involato in un'altra domenica trionfale. Terzo posto per Michael Van Der Mark. L'olandese della Yamaha ha preceduto l'altra Kawasaki di Tom Sykes. Sesto posto per Lorenzo Savadori con l'Aprilia del team Milwaukee. In Supersport il poleman Federico Caricasulo, incappato in una scivolata, ha chiuso 13esimo. La vittoria è andata a Jules Cluzel davanti a Sandro Cortese.