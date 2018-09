Superbike a Magny Cours: "Se partiremo col piede giusto ci sarà da divertirsi"

Ultima tappa europea per il mondiale Superbike prima del gran finale in Argentina e Qatar. Questo fine settimana il campionato delle derivate di serie farà tappa a Magny Cours per il Gran Premio di Francia. Marco Melandri si presenta al round transalpino forte dei due podi conquistati a Portimão (Portogallo) dopo la pausa estiva. "Arriviamo a Magny Cours in un buon momento - afferma Melandri -. Abbiamo lavorato bene a Portimão, ritrovando le giuste sensazioni in sella, e la pista in sé mi piace molto. Pur senza grandi dislivelli, la sua conformazione la rende impegnativa e divertente. Ci sono tanti cambi di ritmo, si alternano curve veloci e curve lente, ed è molto completa in generale. Pare che il meteo sarà stabile, con temperature ideali durante le ore più calde. Spero che non soffriremo con i rapporti del cambio perché, se riusciamo a partire col piede giusto, ci sarà da divertirsi".