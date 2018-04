Superbike ad Assen, Melandri amaro dopo Gara 1: "Non faccio le magie"

Marco Melandri "litiga" con la sua Panigale e non va oltre un sesto posto in Gara 1 nel Gran Premio l'Olanda, quarto round del mondiale Superbike ad Assen. Il ravennate ha chiuso alle spalle del "satellite" Xavi Fores, lontanissimo dal podio occupato in cima da Jonathan Rea (Kawasaki) e seguito dall'isola di casa Michael Van Der Mark (Yamaha) e dalla Ducati di Chaz Davies. "La moto dopo 2 giorni non si guida - ha affermato Melandri ai microfoni di Sportmediaset -. Abbiamo cambiato troppo e il risultato è un disastro. Ero in affanno già nei primi giri. La moto non girava perchè cambiato la distribuzione pesi. Mi serve un aiuto importante e da solo non faccio le magie. Così non si riesce a vincere un mondiale". Da segnalare il quarto posto di Tom Sykes (Kawasaki), mentre sono finiti a terra Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e Lorenzo Savadori (Aprilia). Domenica si replica: alle 13 c'è Gara 2.