Superbike ad Assen, Melandri si focalizza sulla stabilità della sua Ducati

Nel venerdì di Assen si accende il beniamino di casa Michael Van Der Mark. Il portacolori della Yamaha è stato il più rapido, precedendo le Ducati di Marco Melandri e di un superlativo Michael Rinaldi. Quarto posto per la Kawasaki di Jonathan Rea, ottava la Ducati di Chaz Davies. "È stato un buon inizio, sia per me che per la squadra - esordisce Melandri -. Abbiamo impostato il lavoro per migliorare la stabilità in rettilineo. Al venerdì spesso non sembra un problema ma, se faccio un'uscita più lunga – come in FP3, dove abbiamo fatto una decina di giri di fila – il movimento si fa più marcato. Speriamo che non sia questo il caso sabato. Se non altro, con queste temperature dovrebbe essere più facile gestire le gomme nell'arco della gara".