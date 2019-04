Superbike, neve e grandine ad Assen: Gara 1 slitta a domenica

Freddo, pioggia, neve e grandine hanno ammutolito i bolidi della Superbike ad Assen. A causa delle instabili condizioni meteo, Gara 1 è stata posticipata a domenica. La neve è cominciata a cadere mentre i piloti della classe regina si stavano schierando sulla griglia di partenza. Inizialmente è stato posticipato il via alla corsa, ma le condizioni sono nuovamente peggiorate col ritorno di pioggia, neve e grandine. Per questo motivo Gara 1 è slittata a domenica mattina alle 11, mentre Gara 2 si dusputerà alle 14:00. La Tissot Superpole Race è stata annullata. Lo schieramento sulla griglia di partenza per Gara 2 rispetterà l’ordine della Tissot Superpole del sabato.

Dalla Superpole scatterà il leader del campionato Alvaro Bautista (Ducati) davanti a Michael van der Mark (Yamaha) e Markus Reiterberger (Bmw). L’ultima volta che una BMW era partita da una delle prime tre posizioni era stata nel 2010 con Troy Corser.È stata una sessione difficile per i piloti Kawasaki: il migliore in griglia è Leon Haslam col quinto crono, mentre Jonathan Rea non è andato oltre l'ottava piazza. Solo 16esimo ed ultima fila per Marco Melandri (Yamaha).