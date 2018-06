Superbike, disastro Kawasaki. Melandri spreca. È trionfo Yamaha

Nella domenica del patatrac Kawasaki, con Jonathan Rea sulla ghiaia dopo un contatto con Tom Sykes, a sua volta a terra alcune tornate più tardi, Marco Melandri ha gettato al vento la possibilità di cogliere il terzo successo stagionale. Il ravennate della Ducati ha compromesso tutto a 14 giri dalla fine con un lungo fuori pista mentre aveva appena guadagnato.la leadership della corsa. Rimasto bloccato tra i sassolini, il numero 33 ha ripreso la via della pista, girando più forte dei primi. Da ultimo è risalito fino alla quindicesima posizione.

Sul gradino più alto del podio è salito per la prima volta Alex Lowes, regalando alla Yamaha il terzo successo stagionale. Il britannico ha preceduto il compagno di squadra Michael Van Der Mark e la Ducati di Chaz Davies. Completano la top five le Aprilia di Eugene Laverty e Lorenzo Savadori. Ottima sesta piazza per Michael Ruben Rinaldi (Ducati Junior Team Aruba).