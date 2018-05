Superbike, Ducati parla del futuro: "Saremmo contenti di proseguire con Marco e Chaz"

Un futuro in rosso anche nel 2019 per Marco Melandri? Gigi Dall'Igna apre le porte al prolungamento del matrimonio. In una conferenza stampa convocata sabato pomeriggio nell'hospitality del team Ducati Aruba, il general manager di Ducati Corse ha fatto chiarezza sul futuro della Casa di Borgo Panigale in Superbike. "Saremmo contenti di proseguire con Marco e Chaz (Davies, ndr) - ha evidenziato Dall'Igna, alle prese in MotoGp con la questione rinnovo di Andrea Dovizioso -. Stiamo ottenendo buoni risultati ed entrambi sono costanti, quindi possiamo ritenerci soddisfatti del rendimento".

Dall'Igna ha quindi parlato del debutto della Panigale V4: "Se ci sarà il rinnovo, Melandri e Davies la proveranno a fine stagione. Poi parleremo anche con Aruba e cercheremo di chiudere presto". Dello sviluppo della nuova "rossa" se ne stanno occupando Michele Pirro e Lorenzo Zanetti. Il primo, ha spiegato l'ingegnere, l'ha provata tre volte, mentre del secondo si è detto "soddisfatto del lavoro svolge", strizzando l'occhio ad un eventuale coinvolgimento nel progetto Superbike per il prossimo anno.

Il presente vede una Kawasaki competitiva, che, per dirla alla Melandri, "ha fatto due passi in avanti" dopo i test di Brno. Dall'Igna ha annunciato novità di motore per la Panigale R. "L'obiettivo - ha tenuto a sottolineare - è vincere anche in Superbike". A cominciare da Gara 2 a Imola, con il popolo della "rossa" che si attende la rivincita dopo la vittoria di Jonathan Rea nella manche del sabato.