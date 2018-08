Superbike, il matrimonio Ducati-Melandri è destinato alla fine

Le strade di Marco Melandri e Ducati sono destinate a separarsi. Il ravennate, secondo quanto trapelato negli ambienti motoristici, non sarà nel team ufficiale nel campionato 2019 di Superbike. Sulla sella della Panigale V4, al fianco di Chaz Davies, ci sarà Alvaro Bautista, attualmente in MotoGP con la Ducati del team Pull&Bear. Secondo Gpone.con Melandri potrebbe correre nel campionato MotoAmerica. Il 33 è attualmente quinto in campionato, con due successi nel round d'apertura in Australia. Nel campionato delle derivate di serie ha disputato 146 gare, con 68 podi e 22 vittorie.