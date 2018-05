Superbike, Melandri si presenta a Imola "pieno di energie": "Voglio tornare a vincere"

"Emozionato" e "pieno di energie". Marco Melandri si presenta con tanta motivazione all'appuntamento di casa a Imola, sede del Gran Premio d'Italia, quinto round del mondiale Superbike. Nel 2017 il portacolori della Ducati del team Aruba ha centrato il primo podio sul tracciato del Santerno nel campionato delle derivate di serie e nel weekend in arrivo è intenzionato a riscrivere ulteriormente le statistiche personali alla luce anche dei passi avanti fatti nei test a Brno due settimane fa, per accorciare la classifica dove attualmente è terzo con 115 punti.

"Sento di arrivare a Imola nel momento giusto - confessa il ravennate -. Sono concentrato. Non ho ancora vinto lì in Superbike, ma ogni anno è una storia a sé e sono convinto che potremo essere protagonisti. Gli ultimi test mi hanno dato molta fiducia, abbiamo fatto un grande passo avanti e capito che cosa ci limitava. Sono più determinato che mai a tornare a giocarmi la vittoria. Tutto è ancora possibile ma non bisogna sprecare le occasioni. Sarà una gara da non perdere".