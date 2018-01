Superbike, la Ducati soffre il limite dei giri motore. Melandri: "Restiamo fiduciosi"

Col limite di giri motore imposti dal nuovo regolamento la Ducati soffre e la Kawasaki vola. E' il responso della due giorni di test Superbike sul tracciato portoghese di Portimao. Marco Melandri ha chiuso il programma di lunedì col nono tempo (1'42"606), ad oltre un secondo dal miglior crono firmato da Jonathan Rea in 1'41"485. Vento ed una serie di cadute, con conseguenti bandiere rosse, hanno condizionato il programma di lavoro dei team.

"È stato un test importante anche se un po’ più complicato rispetto a quello di Jerez - afferma il ravennate della Ducati -. Siamo ripartiti dal setup usato in gara, ma con il limite di giri motore abbiamo faticato un po’ di più. La pista è migliorata in alcuni tratti, dove con il nuovo asfalto sono state eliminate le buche, ma purtroppo il vento mi ha creato come sempre qualche problema di stabilità al posteriore in uscita dall’ultima curva e lungo il rettilineo. Comunque la nostra priorità resta la gestione del motore: siamo fiduciosi che con gli aggiornamenti in arrivo per i test in Australia riusciremo a fare un bel passo avanti".

Le squadre osserveranno ora una breve pausa per poi dirigersi a Phillip Island per due ulteriori giorni di test ufficiali, in programma il 19 e 20 febbraio in vista del round di apertura il fine settimana successivo.