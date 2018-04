Superbike, Marco Melandri a caccia della prima vittoria in Olanda

Da Aragon ad Assen. Il Circus della Superbike si rimette in sella per il quarto round del campionato. Marco Melandri, terzo in classifica con 96 punti, andrà alla ricerca della prima vittoria sul tracciato olandese. "Assen è una pista che mi è sempre piaciuta, soprattutto nella vecchia configurazione ma anche in quella nuova - evidenzia il ravennate -. Non sono ancora riuscito a vincere lì in Superbike, e questo resta l'obiettivo. Per centrarlo, dobbiamo continuare a lavorare duramente per migliorare la stabilità della moto. Ad Aragon abbiamo fatto dei passi avanti, ma ci resta del lavoro da fare per essere più costanti e poter attaccare per tutta la gara. Fisicamente mi sento in gran forma, quindi sono fiducioso e non vedo l'ora di tornare in sella".