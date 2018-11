Marco Melandri resta in Superbike: tornerà in sella alla Yamaha

Marco Melandri resta nel mondiale Superbike. Dopo il divorzio dalla Ducati, il ravennate sarà impegnato nel campionato delle derivate di serie nel 2019 con la Yamaha del team Grt. L'ex campione della 250cc, 36 anni, ritorna così ad essere alfiere della Casa di Iwata, con la quale ha gareggiato in Superbike nel 2011 ottenendo il titolo di vicecampione del mondo in un campionato che vedeva al via Max Biaggi e Carlos Checa.

Melandri avrà al suo fianco Sandro Cortese, fresco campione del mondo della classe Supersport. Melandri asseggerà per la prima volta la Yamaha YZF-R1 nei test in programma a Jerez il 26 e 27 novembre. In questa occasione non potrà rilasciare dichiarazioni ed effettuare confronti tecnici in quanto il contratto con la Casa di Borgo Panigale scadrà a fine dicembre. Con la moto dei tre diapason Melandri ha ottenuto quattro successi in Superbike e 15 presenze sul podio.