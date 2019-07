Superbike, Melandri dice basta: "Ho vissuto una favola e come tutte le favole c’è una fine"

Marco Melandri alla fine della stagione appenderà il casco al chiodo. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa a Milano, spiegando che proseguirà nel mondiale Superbike fino alla fine della stagione. "Nel sabato di Misano ho toccato il fondo ed ho capito che qualcosa si era spento dentro, ma già avevo capito in Thailandia che in me qualcosa stava cambiando - ha confessato il ravennate -. Ora mi sono tolto un peso. Ora che sono più leggero credo che andrò meglio".

Col tempo libero a disposizione, ha proseguito, "prenderò tempo per le mie passioni e stare di più con mia figlia e la famiglia". Il 33 dà l'addio alle competizioni, ma non alle moto: "Vorrei correre senza stress, tipo anche in MotoE. Ho vissuto una favola e come tutte le favole c’è una fine". Nella sua carriera il ravennate vanta un titolo mondiale nella 250cc, conquistato con l'Aprilia nel 2002. Nel Motomondiale vanta 62 podi, 9 pole e 16 giri veloci, mentre nella Superbike ben 75 podi.