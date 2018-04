Superbike, Melandri doma una Ducati imbizzarrita e finisce sul podio

Marco Melandri riesce a domare un'imbizzarrita Ducati Panigale ed arpiona il terzo posto in Gara 2 del Gran Premio di Spagna, terzo round del mondiale Superbike che ha fatto tappa questo weekend nel Motorland di Aragon. Una manche particolarmente avvincente, con duelli mozzafiato, che hanno visto l'altra Ducati Aruba di Chaz Davies prevalere sulla Kawasaki del leader del campionato Jonathan Rea, vincitore di Gara 1. Melandri ha provato a vincere la manche domenicale, ma ha dovuto fare i conti con una Panigale difficile da gestire nei rettilinei.

Si è ripresentato il problema che l'ha condizionato nel fine settimana thailandese di Buriram. "E' frustante quando hai la velocità per vincere - osserva l'ex iridato della 250cc -. Quando provavo ad attaccare, non potevo cambiare linea per effettuare il sorpasso perchè la moto cominciava a scuotersi. Dovremo lavorare per risolvere questa problematica. All'ultimo giro ho rischiato di cadere alla curva 3 perché ho perso la leva del freno posteriore, ma fortunatamente sono riuscito a rimanere in piedi e, dato che era l'ultimo giro, a portare a casa il podio. È un buon risultato, ma possiamo fare di meglio. Continueremo a lavorare duramente per ottenere di più ad Assen".

"E' stata una gara faticosa fino alla fine - ha dichiarato Rea -. Ho commesso un errore all'ultimo giro, ma non era facile fare di meglio. Alla fine un primo e un secondo posto è un buon bottino". Davies è stato autore di una bellissima rimonta dalle retrovie: "E' stata una gara impegnativa, con belle battaglie. All'inizio non ero al top con la moto, ma ho mantenuto la concentrazione, riuscendo a risalire col mio passo sul gruppo di testa e quindi vincere". Buona prestazione per Michael Ruben Rinaldi, settimo con la terza Ducati del team Aruba alle spalle delle Yamaha di Alex Lowes e Michael Van Der Mark e alla Kawasaki di Tom Sykes. Decimo Lorenzo Savadori con l'Aprilia del team Milwaukee.