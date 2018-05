Superbike, Melandri undicesimo. Domina Van Der Mark

Trasferta inglese da dimenticare per Marco Melandri. Dopo la caduta in Gara 1, il ravennate della Ducati non è andato oltre l'undicesimo posto. Michael Van Der Mark ha dominato anche la seconda manche precedendo il sorprendente 21enne Toprak Razgatlioglu, primo pilota turco a salire sul podio in una gara del mondiale Superbike, e Jonathan Rea che consolida la propria leadership nel campionato. Chaz Davies ha chiuso quinto alle spalle di di Alex Loews (Yamaha) e davanti alla Yamaha di Tom Sykes. Settimo Lorenzo Savadori (Aprilia).