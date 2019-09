Superbike, nella domenica di Jonathan Rea c'è un bel 6° posto di Melandri

Nella domenica che ha consacrato Jonathan Rea per la quinta volta campione del mondo della Superbike, Marco Melandri ha colto un ottimo sesto posto. Magny Cours ha eletto pentacampione Rea. Il nordirlandese ha vinto il titolo con due round d'anticipo (Argentina e Qatar), approfittando dello zero di Alvaro Bautista, che in Gara 2 ha steso il protagonista del weekend, Toprak Razgatlioglu, vincitore di Gara 1 e della Superpole Race. Il nordirlandese ha vinto così la manche domenicale, portando a 83 il numero di successi in carriera (12 nel 2019), precedendo le Yamaha del team Pata di Michael Van Der Mark e Alex Lowes, la Yamaha del team Ten Kate di Loris Baz e la Ducati Aruba di Chaz Davies.