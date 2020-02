Superbike, semaforo verde a Phillip Island: Redding il più rapido nelle libere

La Superbike comincia a fare sul serio. Prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Australia, round d'apertura del campionato delle derivate di serie sul tracciato di Phillip Island. La migliore prestazione è stata realizzata dalla Ducati Aruba di Scott Redding in 1'30"436, precedendo di quasi mezzo secondo Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha WorldSBK Official Team), che a sua volta si è messo alle spalle il compagno di squadra Michael van der Mark. Quarto crono per Leon Haslam (Team HRC), in testa per buona parte del turno.

A soli 37 millesimi dall'ex pilota di Suzuki, Aprilia e Kawasaki troviamo Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha), a precedere l'iridato Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) e Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team). Ottavo Alvaro Bautista (Team HRC) dopo una leggera scivolata alla curva Stoner. Bene Michael Ruben Rinaldi (Team GoEleven), nono nonostante un problema tecnico a inizio sessione. Sedicesimo il rookie ravennate Federico Caricasulo, con la Yamaha del team Grt.

In Supersport miglior tempo per Randy Krummenacher (MV Agusta Reparto Corse) davanti ad Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros. WorldSSP Team), il più veloce fino alle ultime fasi del turno. Il debuttante italiano era stato il migliore nei test ufficiali e al termine della prima sessione. Locatelli ha preceduto l’altro italiano Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse), grande protagonista con MV Agusta. Quarto il turco Can Öncü (Turkish Racing Team). "E’ stata una giornata leggermente più difficile rispetto ai test, ma sono molto fiducioso perché il feeling con la moto resta ottimo - afferma Locatelli -. Abbiamo avuto qualche piccolo problema nel pomeriggio che ci ha rallentato, e che contiamo di risolvere analizzando i dati della giornata. Siamo consapevoli del nostro valore, e siamo pronti a dimostrarlo anche sabato in pista".