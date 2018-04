Superbike, test a Brno. Melandri e la Ducati instabilità: "Situazione migliorata"

Missione forse compiuta. Marco Melandri pare sia riuscito a risolvere i problemi di stabilità che lo hanno afflitto nella prima parte del campionato Superbike. Il ravennate avrebbe trovato il bandolo della matassa in una due giorni di test sul tracciato di Brno, in Repubblica Ceca. L'ex iridato della 25'cc ha approfittato del tempo a disposizione, seppure interrotti da alcuni scrosci di pioggia, per preparare sia la gara sul tracciato della Repubblica Ceca (che torna in calendario dopo cinque anni di assenza) che il round "di casa" in programma ad Imola tra due settimane davanti ai tifosi ducatisti.

"È stato un test molto importante - commenta Melandri -. La priorità, più ancora che preparare la gara qui, era migliorare la stabilità in rettilineo. Abbiamo fatto una svolta decisa e la situazione è migliorata nettamente. Abbiamo anche fatto diverse prove comparative per capire meglio la natura del problema, e penso che ci siamo riusciti. Magari non al 100%, però abbiamo fatto un grande passo in avanti. Ora andiamo ad Imola: sono fiducioso e sicuro di poter lottare, con ancora più grinta di prima".