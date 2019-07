Supercoppa LNP, ufficializzate le sfide: si comincia col derby Ravenna-Forlì

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato le date e gli orari delle partite di qualificazione della Supercoppa LNP 2019 Old Wild West. L'OraSì affronterà la Pallacanestro Forlì 2.015, inserita nel Girone Bianco, domenica 8 settembre alle 20 al PalaCosta nella prima giornata. La formula prevede il passaggio del turno ai quarti di finale delle vincitrici dei sette gironi e della miglior seconda che si qualificheranno per la fase successiva ad eliminazione diretta; chi vincerà i quarti si qualificherà per le Final 4 che si giocheranno sabato 28 e domenica 29 settembre, in sede ancora da definire.