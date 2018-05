Supersport, Superpole bagnata: svetta Mahias, Caricasulo chiude quarto

Superpole bagnata a Imola per la Supersport. Dopo che il sole aveva illuminato per tutta la mattinata l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, è arrivata la pioggia a condizionare la sessione, mescolando la griglia di partenza di domenica. Lucas Mahias (GRT Yamaha Official WorldSSP Team) ha ottenuto il massimo dal suo unico giro sull’asciutto, prendendosi la terza Superpole.

La prima fila è completata dal connazionale Jules Cluzel (NRT), che continua il suo stato di forma di Assen, e dal turco Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing), alla sua ultima gara prima del ritiro. Le buone notizie per Mahias non si fermano qui, i suoi avversari più vicini infatti hanno chiuso la sessioni attardati. Sandro Cortese (Kallio Racing) partirà dalla nona posizione, mentre Randy Krummenacher (Bardahl Evan Bros. WorldSSP Team) sarà chiamato ad un’altra rimonta, partendo dall’undicesima posizione. Federico Caricasulo (GRT Yamaha Official WorldSSP Team) scatterà dalla seconda fila, in quarta posizione.

Supersport 300

Una straordinaria Ana Carrasco (DS Junior Team) ha conquistato la Superpole della Supersport 300, distruggendo il precedente record della pista e battendo il primo degli avversari di quasi un secondo. Carrasco è il primo pilota donna a conquistare una pole nella classe WorldSSP300. Guidando da sola e senza scie ha dimostrato di avere un’eccellente strategia, facendo segnare giri veloci su giri veloci.

Dopo aver anche dominato le classifiche nelle sessioni di libere del venerdì, punta alla sua prima vittoria del 2018. Alle spalle di Carrasco si è piazzato il leader della classifica Scott Deroue (Motosport Kawasaki), che a sua volta ha preceduto il compagno di squadra Robert Schotman. Quarto Manuel Bastianelli (Prodina Ircos Team), seguito da Borja Sánchez (Etg Racing) e dalla wildcard Kevin Sabatucci (ProGp Racing).