Supersport ad Aragon, un altro bel podio per Federico Caricasulo

Ancora un podio per Federico Caricasulo. Il ravennate della Yamaha Evan Bros ha chiuso il terzo round del Mondiale Supersport al Motorland di Aragon al terzo posto alle spalle del compagno di squadra Randy Krummenacher che ha beffata in volata il napoletano di MV Agusta Raffaele De Rosa. Con questo risultato "Carica" è terzo in campionato a 22 punti dal vicino di box. Quinto Jules Cluzel (Yamaha GMT), preceduto dall'austriaco Thomas Gradinger (Yamaha Kallio) che era scattato dalla pole.