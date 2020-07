Supersport, Andrea Locatelli ed il Bardahl Evan Bros dominano il weekend del Mugello

Si conclude nel migliore dei modi il ritorno nel Campionato Italiano Velocità per Andrea Locatelli ed il Bardahl Evan Bros WorldSSP Team, grazie al successo ottenuto nella seconda gara del weekend in programma domenica, che si va ad aggiungere alla vittoria conquistata sabato. Il copione della corsa domenicale ha ricalcato per ampi tratti quanto accaduto in Gara 1, con Locatelli bravo a scattare nel migliore dei modi dalla pole position ed a conquistare sin da subito la prima piazza, mantenuta sino alla bandiera a scacchi, sotto la quale Andrea è transitato ancora una volta con quasi 20 secondi di vantaggio.

Una prova (se possibile) migliore della precedente quella di domenica per il pilota bergamasco, capace di mantenere un ritmo insostenibile per tutti gli altri nonostante il grande caldo che ha avvolto durante la giornata il tracciato toscano. La vittoria in Gara 2, seppur ancora una volta non festeggiata con il podio per via dello status di wild card di Locatelli, sottolinea comunque gli importanti passi avanti compiuti dal team dal primo all’ultimo giorno del weekend, che hanno permesso a Locatelli di essere sempre più veloce sessione dopo sessione.

Il fine settimana chiuso rappresenta probabilmente l’ultimo vero test in vista della ripresa del mondiale Supersport, fissata per il weekend del 2 agosto sul tracciato di Jerez de la Frontera, al quale il Bardahl Evan Bros WorldSSP Team guarda con impazienza e positività. “Rispetto a sabato abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti, grazie al grande lavoro svolto dal team sino a tarda serata - afferma Locatelli -. Il bilancio del fine settimana è certamente molto positivo: è stato un weekend davvero utile per noi, specie per la possibilità di poter nuovamente misurarsi con una vera gara, a prescindere dal risultato. Voglio ringraziare la FMI per averci invitato a disputare questo primo round del CIV, ed ovviamente ringrazio ancora la squadra per il supporto ricevuto".