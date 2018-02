Supersport, Caricasulo perde il podio per un soffio. Paura per Canducci

Il mondiale Supersport riparte da una certezza, il campione del mondo Lucas Mahias, e lo spavento per l'incidente che ha visto coinvolto il ravennate Michael Canducci. Il portacolori della Kawasaki del team Go Eleven è rimasto coinvolto in una caduta con l'estone Hannes Soomer nel corso del quarto giro, con conseguente esposizione della bandiera rossa. Dalla direzione gara hanno fatto sapere che Canducci era cosciente e in condizioni stabili. Alla ripartenza il francesce Mahias ha imposto il proprio ritmo, piazzando la sua Yamaha R6 davanti a Randy Krummenacher (Team Evan Bros) e Sandro Cortese (Kallio Racing). Il tedesco ha beffato sul traguardo il ravennate Federico Caricasulo.