Supersport, il ravennate Caricasulo comanda nel venerdì di Imola

Federico Caricasulo davanti a tutti nella prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Italia a Imola, quinto round del mondiale Supersport. Il portacolori della Yamaha è riuscito a far meglio del proprio compagno di squadra e campione del mondo Lucas Mahias per soli 51 millesimi. Terzo tempo per Sandro Cortese (Yamaha), a completare il poker delle moto della Casa di Iwata, Jules Cluzel. Alla sua ultima gara di una splendida carriera, su una pista che lo ha visto spesso primeggiare, Kenan Sofuoglu (Kawasaki), nonostante una scivolata alla Variante Bassa, ha chiuso questa prima giornata con la quinta prestazione assoluta, davanti ad un ottimo Raffaele De Rosa (MV).

Mondiale Supersport 300 nel segno di Ana Carrasco (Kawasaki). La spagnola si sta confermando gara dopo gara sempre più forte e al termine delle due sessioni odierne è stata l’unica ad infrangere il muro del 2’08”. Il migliore degli italiani è stato Bastianelli (Kawasaki), terzo crono, bene Sabatucci (Yamaha), settimo. Nell’Europeo Superstock 1000, quattro italiani nelle prime cinque posizioni. Pole provvisoria per Federico Sandi (Ducati), davanti a Roberto Tamburini (BMW) e Markus Reiterberger (BMW), racchiusi nello spazio di tre decimi. Con distacchi oltre il secondo seguono Riccardo Russo (Kawasaki) e Luca Vitali (Aprilia).