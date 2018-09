Supersport, Mahias fora: Caricasulo ringrazia e vince a Portimao

Dopo il round di Misano Federico Caricasulo sale nuovamente sul gradino più alto del podio. Il pilota ravennate della Yamaha del team GRT ha approfittato della foratura capitata al compagno di squadra Lucas Mahias per prendersi la vittoria a Portimao ed avvicinare alla vetta del campionato. Ma la copertina della Supersport è tutta per il campione del mondo in carica Mahias: il pilota della Yamaha, dominatore della gara, si è dovuto arrendere alla foratura del pneumatico posteriore.

Sembrava finita, ma l'esposizione della bandiera rossa per un contatto tra due piloti ha rimesso in gioco il francese: avrebbe e vinto per via della classifica congelata al giro precedente se fosse rientrato ai box entro cinque minuti, ma Mahias per questione di secondi non è riuscito nell'impresa, cadendo per ben due volte. Caricasulo ha preceduto Smith (Honda) e Raffaele De Rosa (MV Agusta). Colpo di scena per la lotta al titol. Il leader Sandro Cortese è scivolato nelle prime battute di gara travolgendo il principale antigonista Jules Cluzel. Il francese non è riuscito a ripartire, mentre il tedesco si è rialzato e ha chiuso quinto. Ora vanta 16 punti di vantaggio.