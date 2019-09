Tanti gol al Garilli. Ma il Ravenna torna da Piacenza senza punti

Il Ravenna torna da Piacenza senza punti. In una sfida divertente e con tanti gol, la squadra di mister Luciano Foschi è capitolata 3-1. Sotto di una rete per un clamoroso errore difensivo, i giallorossi sono riusciti a raddrizzarla. Ma poi in due battiti di ciglia i padroni di casa l'hanno chiusa. È solo il 25 settembre, ma per il Ravenna è già tempo di regali di Natale. Minuto 15: Purro sbaglia clamorosamente il disimpegno, regalando palla a Paponi: l’attaccante biancorosso ringrazia, vede il portiere fuori dai pali e lo batte con un bel pallonetto dai venticinque metri defilato a destra. Il gol dà fiducia agli emiliani e al 20esimo per un nulla Cacia non devia in rete un cross dalla sinistra di Imperiale. Il Ravenna non è pervenuto, mentre i padroni di casa sono in totale controllo. Al 34' la squadra di Foschi finalmente si scuote, ma Nocciolini non è bravo ad approfittare di un errore della retroguardia biancorossa, sparando fuori. Nel finale di primo tempo i giallorossi trovano un lampo e per un nulla la conclusione dal limite di Lora non buca la porta difesa da Del Favero.



La ripresa inizia con un cambio per il Ravenna, dentro Raffini fuori Ricchi. Ritmi subito alti e gioco piacevole. La prima conclusione della ripresa è dei romagnoli con D’Eramo, ma D Favero blocca a terra senza problemi. La replica è affidata sui piedi di Corradi, ma il suo tiro dal limite si infrange sull’esterno della rete. Ancora Ravenna. Finalmente si accende Giovinco con una conclusione dal limite dell’area: para Del Favero. Non c'è sosta. Sull’azione successiva il cross di Imperiale trova sul secondo palo Cacia, che di piatto manda a lato. Al 60' il Ravenna trova il gol: Giovinco trova in area Lora che approfitta di un errore di Imperiale per battere Del Favero. Non c'è il tempo di esultare che il Piacenza rimette avanti il naso con un tiro al volo di Cacia dai 30 metri. Quattro minuti più tardi il Piacenza mette in cassaforte i tre punti con Paponi, bravo a deviare in scivolata un assist di Cacia. Al 68' Giovinco non approfittato di un errore di Del Favero per il 3-2. Al 83' il portiere biancorosso è decisivo su Sabba. Non succede più nulla. Finisce 3-1.