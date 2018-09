Tanti titoli negli sport da spiaggia e nel pattinaggio per gli atleti romagnoli a "Verde Azzurro"

Si è conclusa con ottimi risultati per gli atleti romagnoli la 27esima edizione di Verde Azzurro, la manifestazione nazionale di AICS Associazione Italiana Cultura Sport che ha portato sulla Riviera, da Cervia a Cesenatico e Misano Adriatico, oltre 6mila partecipanti per un evento ormai consolidato di sport per tutti.

A regalare le maggiori soddisfazioni agli atleti di casa, tra i Campionati Nazionali AICS, sono stati gli sport da spiaggia, a partire dal Beach Volley: sulla spiaggia del bagno CerviAmare di Cervia, i portacolori romagnoli hanno di fatto monopolizzato il podio della categoria 2x2 Misto, dove a trionfare è stata la coppia tutta cesenate formata da Arianna Leoni e Luca Sacchetti, che in finale ha regolato (21-19, 21-17) il concittadino Marco Sacchetti e la cervese Sofia Severi; al terzo posto, altri due cesenati, Lucia Pieri e Luca Battistini. Il torneo maschile ha visto invece infrangersi in finale il sogno della coppia formata dal cervese Alberto Bacchi e dal cesenate Federico Bertani, superati (21-18, 21-16) dal duo modenese che si è aggiudicato l’oro. Una medaglia d’argento anche nel torneo femminile: è quella della cervese Margherita Piraccini, che insieme alla bolognese Marinella Guernelli ha ceduto solo al terzo set (19-21, 21-15, 15-10) in finale contro Mantova.

Romagnoli protagonisti anche nelle varie categorie del Campionato di Beach Tennis disputato a Cesenatico: la coppia di casa formata da Leonardo Lombardi e GianMaria Galassi si è aggiudicata il torneo Under 14, mentre le cervesi Genni Moretti e Cinzia Gennari si sono imposte nel tabellone femminile. A completare l’en plein, tra gli uomini, il successo del cesenaticense Bruno Bazzocchi e del cesenate Francesco Lorenzi, che si sono imposti in finale sulla coppia di Gambettola formata da Alessandro Lunedei e Luca Collini. Soddisfazioni anche dalla Rassegna nazionale AICS di Pattinaggio artistico “Memorial Giorgio Perinetti”, dove tra le circa 140 società partecipanti, i padroni di casa della Pietas Julia di Misano Adriatico si sono aggiudicati il secondo posto nella classifica a squadre, dietro a Napoli, grazie ai 354 punti conquistati dai loro 34 atleti; ottavo posto invece per la Sport Life di Rimini (244 punti).

La prima edizione del Campionato Nazionale di Bocce Petanque ha visto invece due coppie sammarinesi raggiungere le semifinali, dove però sono state sconfitte da Pisa e Modena; nella finale per il terzo gradino del podio, a spuntarla sono stati Secondo Vannucci e Corrado Albani, che hanno superato (13-5) Alfredo Mazza ed Anna Maria Ciucci. Nelle altre discipline, un ulteriore argento per Cesenatico nella Coppa delle Province di Tennis, nel tabellone riservato agli atleti mai entrati nelle classifiche federali FIT; poche soddisfazioni infine dal Memorial “Pietro Mennea” di Atletica leggera, dove l’unica società romagnola, di Rimini, ha portato a casa solamente un quinto e un ottavo posto nelle varie gare di specialità.

La 27esima edizione di Verde Azzurro ha visto anche la presenza di diversi rappresentanti delle sedi internazionali di AICS provenienti da Paesi come Kenya, Colombia, Cile e Capo Verde, arrivati sul territorio romagnolo per apprendere e condividere esperienze legate alla promozione sportiva e all’organizzazione di eventi in questo ambito.