Tennis, 41esima Coppa delle Viole: si attendono gli ultimi verdetti

Sta per emettere i suoi verdetti la 41esima edizione della Coppa delle Viole, la classica del calendario giovanile nazionale, riservata alle categorie under 10-12-14-16, che si conclude sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia dopo dieci giorni di sfide avvincenti. Alle finali sono approdati ben tre giocatori di casa, allievi dell’Urbinati Tennis Academy (svolge la sua attività proprio nelle strutture del club di via Marani): tra gli under 12 Fabio Leonardi, facendo suo il derby con Rafael Capacci, Edoardo Lanza Cariccio, in lizza per il titolo sia nel tabellone Under 14 che in quello Under 16, e Jennifer Lai nella gara Under 16 femminile.

RISULTATI COPPA DELLE VIOLE - SEMIFINALI

Under 10 maschile: Dennis Ciprian Spircu-Niccolò Satta 6-2 6-4, Pietro Ricci-Mattia Cona 1-6 6-4 8/6.

Under 10 femminile: Chiara Dal Pozzo-Francesca Sparnacci 6-2 6-3, Azzurra Cremonini-Sofia Cilibic 6-2 6-4.

Under 12 maschile: Diego Sabattini-Riccardo Ercolani 6-2 6-4, Fabio Leonardi-Rafael Capacci 6-4 6-3.

Under 12 femminile: Valentina Nandi-Sofia Sangiorgi (n.1) 6-3 6-4, Ludovica Ceccoli (n.2)-Sofia Romualdi 6-2 6-2.

Under 14 maschile: Edoardo Lanza Cariccio-Nicola Ravaioli 6-4 6-1, Leonardo Tagliavini-Francesco Rastelli 6-2 5-7 11/9.

Under 14 femminile: Erika Di Muzio-Asia Bacchilega 6-2 6-3, Benedetta Raggiotti-Dalila Simonetti 6-0 7-5.

Under 16 maschile: Edoardo Lanza Cariccio-Giovanni Curti 2-6 6-4 10/5, Federico Caroli-Pietro Pollini 6-4 6-2.

Under 16 femminile: Jennifer Lai-Valentina Benini 7-5 5-7 10/3, Anna Giordani (n.3)-Olimpia Bergonzoni 6-1 6-1.