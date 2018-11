Tennis A1 Femminile, il Tc Faenza espugna con carattere Casale

Nella penultima giornata della prima fase dell’A1 Femminile, il Tennis Club Faenza si impone con un’ottima prestazione di squadra per 3-1 sul campo della Canottieri Casale Monferrato. Questo successo garantisce alla squadra di capitan Sangiorgi di continuare a sperare nella qualificazione ai playoff scudetto, anche se il successo a sorpresa per 3-1 di Genova sul campo della capolista Lucca rischia di vanificare ogni sforzo, perché costringe al momento le biancazzurre a restare al terzo posto nel girone.

In Piemonte, nel primo singolo Camilla Scala ha battuto 6-3 6-3 la rumena Cristina Andreea Mitu, schierata dal Casale al posto della slovacca Honcova. Perfetta la partita della giovane imolese, che non ha mai avuto tentennamenti contro una giocatrice che tre anni fa era al 68° posto della classifica mondiale. Sfortunatissima invece la prova di Andrea Gamiz nel singolo fra le “numero uno” contro Stefania Rubini. La venezuelana ha combattuto punto a punto, ma alla fine ha dovuto piegarsi 7-6 7-6, perdendo entrambi i tie-break 7-5. Davvero una partita segnata dalla iella, ma che comunque non ha compromesso la giornata delle faentine, tornate subito in vantaggio nel terzo singolo grazie ad Alice Balducci, che ha regolato Enola Chiesa 6-1 6-1 confermandosi una certezza per il team biancazzurro (quest’anno ha vinto 4 partite delle 5 giocate finora). Il punto del definitivo 3-1 è poi arrivato dal doppio. Andrea Gamiz e Camilla Scala sono partite contratte contro Stefania Rubini ed Enola Chiesa, perdendo il primo set 5-7, ma hanno poi preso in mano l’incontro con autorevolezza, aggiundicandosi il secondo set 6-1 e il super tie-break 10-3.

La classifica del girone: Lucca e Genova 8; Faenza 7; Casale 1. Giovedì si gioca il recupero Genova - Casale. Domenica prossima l’ultimo turno: Faenza - Genova e Lucca - Casale.

I risultati nell’altro girone: Torino – Parioli Roma 2-2, Beinasco – Prato 2-2. La classifica: Prato 10; Beinasco e Torino 7; Parioli Roma 4. Domenica prossima: Beinasco – Torino, Parioli Roma – Prato. Le prime due di ogni girone alle semifinali scudetto; le altre due ai playout salvezza, tutte ad accoppiamenti incrociati.