Tennis, al Club di Faenza i quarti di finale dei tricolori under 16 maschili

Sui campi del Tennis Club Faenza prosegue a ritmo accelerato il campionato italiano under 16 maschile. Giovedì, approfittando del sole e di un tempo ideale, si sono giocati sia i sedicesimi di finale che gli ottavi, per recuperare il ritardo accumulato a causa del maltempo dei giorni scorsi. Nei sedicesimi, il portacolori di casa Filippo Di Perna è stato battuto da Mattia Bernardi. La Romagna continua ad essere rappresentata dal riccionese Marcello Serafini, che dopo aver eliminato Massacri nei sedicesimi, ha battuto negli ottavi il 2.4 Samuel Vincent Ruggeri. Nella giornata di domani, venerdì 7, sono in programma i quarti. Sabato mattina si giocheranno le semifinali e domenica mattina la finale.

I sedicesimi

Flavio Cobolli (2.4) - Francesco Rogliani (2.7) 6-1 6-2; Gabriele Bombara (2.6) - Jonas Grelf (2.7) 6-2 6-3; Mattia Bernardi (2.4) - Filippo Di Perna (2.6) 6-1 6-1; Riccardo Tomassetti (2.4) - Gabriele Datei (2.5) 6-2 6-1; Leonardo Malgaroli (2.5) - Luca Castagnola (2.6) 7-6 6-2; Giorgio Tabacco (2.5) - Federico Ruggeri (2.5) 6-2 6-4; Samuel Vincent Ruggeri (2.4) - Alessandro Spadola (2.6) 6-3 6-0; Marcello Serafini (2.5) - Benito Massacri (2.7) 6-2 6-4; Francesco Maestrelli (2.4) - Flavio Cortinovis (2.5) 6-1 6-0; Biagio Gramaticopolo (2.4) - Gabriele Piraino (2.7) 6-0 6-0; Leonardo Biasiolo (2.7) - Filippo Tonnicchi (2.7) 6-7 4-6 7-6; Fausto Tabacco (2.4) - Samuele Pieri (2.6) 2-6 6-3 6-0; Riccardo Trione (2.5) - Niccolò Baroni (3.1) 6-1 6-0; Matteo Gigante (2.5) - Giuseppe Bonaiuti (2.7) 6-1 6-2; Alberto Orso (2.6) - Alessio Tramontin (2.6) 7-5 1-0 rit.; Taddeo Darderi (2.4) - Simone Bono (2.6) 7-5 6-2.

Gli ottavi

Flavio Cobolli (2.4) - Gabriele Bombara (2.6) 6-2 6-4; Mattia Bernardi (2.4) - Riccardo Tomassetti (2.4) 2-6 6-3 6-2; Leonardo Malgaroli (2.5) - Giorgio Tabacco (2.5) stasera; Marcello Serafini (2.5) - Samuel Vincent Ruggeri (2.4) 2-6 7-6 6-2; Francesco Maestrelli (2.4) - Biagio Gramaticopolo (2.4) stasera; Leonardo Biasiolo (2.7) - Fausto Tabacco (2.4) stasera; Riccardo Trione (2.5) - Matteo Gigante (2.5) 6-3 6-1; Alberto Orso (2.6) - Taddeo Darderi (2.4) giovedì sera.