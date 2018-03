Tennis, al via 41esima edizione della Coppa delle Viole

Ha preso il via venerdì sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia la 41esima edizione della Coppa delle Viole, una “classicissima” del tennis giovanile riservata alle categorie Under 10-12-14-16. Sono 284 quest’anno gli iscritti alla competizione che nel periodo pasquale richiama alcuni dei migliori talenti della Penisola nella città bizantina, grazie alla forza della tradizione (nel corso degli anni da qui sono passati anche Andrea Gaudenzi, Simone Bolelli e Flavia Pennetta solo per citare tre dei nomi più noti poi diventati protagonisti del tennis azzurro) e alle indubbie qualità organizzative del club di via Marani, mobilitato a 360 gradi, sia per quanto riguarda l’ambito dirigenziale che quello tecnico, per permettere la migliore accoglienza a giocatori, tecnici, accompagnatori e appassionati.

Ecco i primi risultati

Under 12 femminile, 1° turno: Elena Ravani-Letizia Ferroni 6-4 6-1, Martina Ronconi-Ambra Tommasi 6-0 6-2, Lara Zoli-Vittoria Arenella 6-2 6-2.

Nell’Under 14 femminile le teste di serie della prima sezione sono nell’ordine Greta Vagnini, Sofia Romualdi e Valentina Giulianini.

Under 16 maschile, 1° turno: Matteo Azzalli-Filippo Barbieri 7-6 (4) 7-6 (4), Giacomo Anglano-Francesco Mazzotti 6-7 (4) 6-4 10/8, Marco Barzagli-Federico Rossi 6-2 6-4.

Nell’Under 16 femminile le teste di serie del tabellone finale sono andate nell’ordine alla beniamina di casa Jennifer Lai, seguita da Arina Shumova, Anna Giordani e Valentina Benini.